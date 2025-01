"Kadri on lühikese ajaga võitnud nii kolleegide kui ka elanike usalduse. Ta on töökas, kiire ja empaatiavõimeline. Alati on tal hea tuju, isegi siis kui on väga-väga kiire ja raske. Hea sõna jaoks leiab ikka aega. Just sellist noort ja energilist hooldajat oli meile vaja," kiidab Kadrit Saaremaa Südamekodu.