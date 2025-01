Hooldusperedeks soovijate arv on languses

"Saaremaa on oma rahuliku ja turvalise keskkonnaga ideaalne paik, kus pakkuda kodu ja hoolt lastele, kes seda kõige rohkem vajavad. Praegu on Saaremaal kahjuks ainult üks tubli hoolduspere, kus kasvab erivajadusega laps. Seda on vähe ja vajadus on enamaks. Olen siiski kindel, et ka siin leidub peresid, kes on valmis avama oma südame ja kodu teisest sünniperest pärit lapsele," kirjutab sotsiaalkindlustusameti huvikaitse peaspetsialist Raili Pütsepp.