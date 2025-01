KÜLAVAHELOOD Monica ja Aivar Kallas Sülla talust Aasta tegijad spordielu edendamisel

Aivar loeb üles uted, talled ja jäärad ning räägib lambakasvatusest üldse. Tallis on ka kaks hobust. Spordist rääkides saavad kuulajad teada, mis on perele tunnustuse toonud. Muide juba 2012. aastal valiti Saare maakonna sportlikumaks perekonnaks Kallase pere Oju külast - Miina, Jaagup, Liise, Monica ja Aivar. Miina on kuulunud Eesti naiste jalgpallikoondisse, Jaagup on saavutanud märkimisväärseid tulemusi ratsaspordis ja ka pere esimesele lapsele Liisele pole sportlik tegevus võõras.