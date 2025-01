MAIRE FORSEL Kas keskmise pensioni saaja on vaene?

Tegelikult tuleb suhtelisest vaesusest rääkides arvestada, et see näitaja ilmestab, kui suur osa ühiskonnast elab alla keskmist taset ja keskmine tase ei ole alati see piir, millest allpool kohe kõik halvaks muutub. Hiljuti avaldatud statistikas oli selleks piiriks, millest vähem teenivad inimesed elavad suhtelises vaesuses, 807 eurot kuus puhtalt kätte. Absoluutse vaesuse piir on praegu 338 eurot ja see on tõesti niivõrd väike number, et sellise summaga majandades saab endal vaevu hinge sees hoida.