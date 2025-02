"Kui mulle sai teatavaks, et Pöide koolis toimub avatud uste päev, sai plaan kohe paika –- tuleb minna! Ehkki julgen kinnitada, et Pöide kooli uksed on igal koolipäeval kõigile avatud ja neist ustest on alati nii hea ja soe sisse minna. Aga mingi sisetunne ütles, et sel päeval toimub midagi enamat, midagi põnevamat. Kindlasti saan mõne üllatuse osaliseks. Ja ma ei eksinud," kirjutab lapsevanem Irena Tarvis.