Kas saarlane saab hooldekodukoha keskmise pensioni eest?

"Reformiga kaasnenud hooldekodukohtade hinnatõus on olnud kiire ja tugevalt alaprognoositud ning see muudab eesmärgi – muuta hooldekodukoht keskmise pensioniga kättesaadavaks – saavutamise riigi ja omavalitsuste rahakotile ebarealistlikuks," kirjutas riigikontroll.

1. juulil 2023 jõustunud reform nägi ette, et kohalik omavalitsus tasub hoolduskulud, võides selleks kehtestada piirmäärad. Teenuse saaja tasuda on aga majutus-, toitlustus- ja muud teenuse osutamisega seotud kulud. See osa hoolduskomponendist, mis ületab kohaliku omavalitsuse seatud piirmäära, tuleb teenusesaajal või tema lähedastel endal juurde maksta. Samuti tuleb kliendil endal või tema omastel katta kõik muud kulud – näiteks ravimitele ja mähkmetele.