Kas teadsid, et Saaremaa lehmad lüpsavad rohkem kui korralik piimajärv, kuhu võiks vabalt väikese paadi sisse lasta? Et tuuleparke ei saa ehitada lihtsalt sellepärast, et „tuul ju puhub nagunii“, või et haiglad peavad kaitsma end mitte ainult viiruste, vaid ka "viiruste" eest? Viktoriin 8. veebruari Saarte Hääle teemadel.