VAATA, KUHU KALLIM VIIA Visit Saaremaa pani ritta Saare- ja Muhumaa kõige romantilisemad paigad

"Tundub, et saarlaste ja saarekülaliste süda tuksub mere taktis, sest suurem osa südamekesi on kaardil paigutunud just mereranda," kirjutab Visit Saaremaa oma postituses. Romantikute erilisteks lemmikutes osutusid Harilaid ja Panga pank, mis on kõige sügavamalt südamesse pugenud.