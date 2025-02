Täna 15 aasta eest Korstnas tukkunud kakk tõmbas päästjad haneks

Binokliga vaadates selgus, et mingil viisil korstnasse pugenud kakul on silmad kinni ja lind ise liikumatu. Tema kohal tiirutasid juba haki- ja varesekambad. Peljates, et kakk on korstnasse kinni jäänud, kutsusid kodanikud kohale päästeteenistuse.