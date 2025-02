JUHTKIRI Võlg on võõra oma

Soovitus leida kiiresti uus töö võib ju tunduda igati asjakohane, aga kui seda pole võtta? Saare maakonnas on vabade töökohtadega juba mõnda aega kitsas käes ning suur osa neist on sellised, kus kandidaadilt eeldatakse vastavaid teadmisi, oskusi ja kogemusi. Jah, leidub ka lihttöid, aga alati ei pruugi need inimesele sobida. Või ei sobi inimene ise sellele tööle, kuna on näiteks vaid osalise töövõimega ega suuda töötada täiskoormusega. Nokk kinni, saba lahti.