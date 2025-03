Silmaarst Marta Virves läks pensionile

Ka Saarte Hääle toimetuse poole on pöördutud küsimusega, kas dr Virves enam vastuvõtte ei tee.

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul on dr Virves läinud väljateenitud pensionile ning on oma seniseid patsiente sellest jõudumööda ka teavitanud.

"Kuigi tegevuslubade registris on dr Virvese ettevõttel veel kehtiv tegevusluba, siis tegelikult on sel aadressil tegevus lõppenud ja lähiajal kajastub see ka registris," ütles Kaas.