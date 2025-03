LUGEJA KÜSIB Mida teha, kui tööandja ei anna kirjalikku lepingut?

Tööleping tuleb sõlmida kirjalikult. Tööleping loetakse sõlmituks, kui töösuhte pooled on neile olulistes tingimustes kokkuleppele jõudnud ja seda oma allkirjadega kinnitanud. Kui tööandja ei ole esitanud kirjalikku töölepingut enne tööle asumist, on töötajal õigus seda igal ajal nõuda - soovitatavalt kirjalikult. Tööandja peab andmed edastama kahe nädala jooksul pärast nõude saamist.

Tööleping loetakse sõlmituks ka sellisel juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest. Seega tööleping loetakse sõlmituks ka siis, kui töötaja on asunud juba tööandja juures tööd tegema ja tööandja on seda aktsepteerinud, kuigi kirjalik tööleping on poolte vahel sõlmimata. Poolte vahel on sõlmitud n-ö suuline tööleping ja sellele laienevad samasugused õigused ja kohustused kui kirjalikule kokkuleppele.