MAAILM Hollandis võib kaeda haruldast kondoomi

Hollandi rahvusmuuseumis (Rijksmuseum) on välja pandud uus eksponaat – peaaegu 200 aastat vana kondoom, millel on erootiline joonistus. Jutt on näitusest “Ohutu seks?”, mis on pühendatud XIX sajandi seksielule ja prostitutsioonile.

Näituse korraldajad oletavad, et tõenäoliselt lamba pimesoolest umbes 1830. aastal valmistatud kondoom pärineb Prantsusmaa (arvatavasti Pariisi) ühest elitaarsest bordellist. Praegu on teada vaid kaks sellist eset, mis tähendab, et tegu on väga haruldase näituseeksponaadiga.

Kondoomil on erootiline joonistus, kus osaliselt lahti riietunud ja jalad laiali ajanud nunn istub kolme vaimuliku ees. Vaimulikud on aga rüü üles tõstnud, et näidata oma seksuaalset erutust. Nunn osutab käega ühele neist ja ütleb: “Voilà, mon choix.” (“Vaat see on minu valik”)

Muuseumi kuraator Joyce Zelen ütles BBC uudistesaates, et suure tõenäosusega on see paroodia tsölibaadi aadressil. Samas võib see olla ka vihje vanakreeka müüdile, kus Trooja prints Paris pidi kolme jumalanna (Aphrodite, Hera ja Athena) seast välja valima kõige ilusama. Nagu teada, põhjustas Parise valik (ta eelistas Aphroditet, kes lubas noormehele maailma kauneima naise armastuse) omal ajal kohutava Trooja sõja.

“Seetõttu võib arvata, et inimene, kes selle kondoomi sajandeid tagasi ostis, oli laia silmaringiga ja väga haritud,” lisas kuraator.