MAAILM Moslemite osakaal maailmas kasvab, kristlaste oma kahaneb

Vaatamata tõsiasjale, et aastatel 2010 kuni 2020 jäi kristlus endiselt veel suurimaks maailmausundiks, on ristiusku pooldava elanikkonna juurdekasvu tempo olnud samal ajaperioodil palju väiksem kui Maa kogu elanikkonna juurdekasvu tempo.

Samas on islam maailma kõige kiiremini kasvav religioon. See omakorda tähendab, et islamiusu osatähtsus on globaalses demograafias tunduvalt suurenenud. Säärased andmed tõi ära Washingtonis asuv uurimiskeskus Pew Research oma viimases aruandes, mis avalikustati selle nädala alguses.

Kuigi ristiusu erinevate konfessioonide esindajate koguarv on praegu umbes 2,3 miljardit, on kristlaste osakaal maailma elanikkonnas viimasel kümnendil langenud 1,8 protsendi võrra ja ulatub nüüd 28,8 protsendini. Kahanemise peamine põhjus on, et maailma jõukamates riikides, kus jätkuvalt vohab materialistlik tarbimiskultus ja eneseimetlus, on inimesed usust võõrandunud ja võtnud omaks ateistliku ilmavaate.

Samas on aga moslemite arv aastatel 2010–2020 suurenenud pea kahe protsendi võrra, ulatudes nüüd 25,6 protsendini maakera elanikkonnast.

Põhjalik uurimus

Uurimiskeskuse Pew Research aruanne toetub andmetele, mis on kogutud enam kui 2700 rahvaloenduse ja küsitlusega. Vaatluse alla võeti 201 riiki ja territooriumi, kus 2010. või 2020. aastal elas vähemalt 100 000 inimest. Kokku elas neil aladel 99,98% Maa elanikkonnast. Andmed riikide ja territooriumide rahvaarvu kohta on aga võetud ÜRO 2024. aasta rahvastiku prognooside revisjonist.