MAAILM: Pea 16 000 eurot vaid voodis lebamise eest, pole paha!

"Vabatahtlikele makstakse 14 000 naela (see on ligi 16 400 eurot – toim) vaid selle eest, et nad lebaksid kaks kuud voodis ja veedaksid aega telerit vaadates või siis raamatuid lugedes. Kõik see aitab NASA ja ESA spetsialistidel mõista, kuidas mõjuvad inimorganismile ja -psüühikale pikaajalised kosmoselennud," kirjutab Briti tabloid The Daily Mail.