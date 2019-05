Poliitik Riho Terras: liitriik ei ole hea idee

Kuidas verivärskel poliitikul läheb?

Kui muidu on mu viimased kevaded maikuus läinud Kevadtormil ja Siilil mööda Eestit ringisõitmisele, siis nüüd on kilometraaž sama, kohtun paljude inimestega. Roll on natuke teine, aga mulle on alati väga meeldinud kohtuda kohalikega ja kuulata nende muresid. Ma tahan nüüd käia läbi kõik maakonnad. Kindlasti on nüüd vaja rohkem kuulata, kui rääkida. Kuid ma ei ole kunagi oma suud kinni hoidnud, kui seda on vaja avada. Tahaksingi oma suhtlemisoskusega Eesti inimeste huvide eest seista.

Lugesin hiljuti üht teie artiklit, kus rääkisite Euroopast ja toonitasite, et tegemist on ikkagi riikide ühendusega. Liitriik ei ole hea lahendus ja pole üldsegi mõeldav. Samas räägivad teie kodused koalitsioonipartnerid EKRE-st kogu aeg vastupidist. Euroopa ongi juba liitriik, kõike kontrollitakse ja kõik paha tuleb sealt. Kuidas te partnerite sellisesse arvamusse suhtute?

Siin nad eksivad. Kõik halb ei tule Euroopast, Euroopa on olnud Eestile kasulik. Me peame kogu aeg seda hoidma, mis meil on. Ikka üks või teine räägib liitriigist, aga tänases Euroopas, riikide valitsustel ja valitsusjuhtidel ei näe mina sellist mandaati ja soovi. Täna oleme me rahvusriikide Euroopa, me oleme mingid asjad kokku leppinud ja nendest lepetest ei peeta kinni. Me peaksime keskenduma sellele, et Euroopa riigid peaksid kinni nendest lepetest, mis täna juba olemas on. Ma ei näe võimalust, et keegi hakkab proovima Euroopa aluslepinguid avada, see nõuab ka Eestis näiteks rahvahääletust.

Hirmutada muidugi võib, aga täna peab Euroopa keskenduma sellele, et see rahvusriikide ühendus, millisena ta kristlike demokraatide poolt 1952. aastal loodi, säiliks ja hoiaks oma positsioone.

Enamikus Euroopa riikides on elukutseline regulaararmee. Eestis on ajateenistuse põhine. Miks on üks parem kui teine? Kas Eestis oleks palgaarmee mõeldav?

Palgaarmee sobib suurtele riikidele, kus on piisavalt võimalusi. Sobib suurtele riikidele, kes on kaugel reaalsest sõjalisest konfliktist. Külma sõja ajal oli enamikus riikides ajateenistusel põhinev armee. Palgaarmee on pigem selline kriisikolletes toimetamise armee.

Nii väikese riigi jaoks, nagu Eesti, ei ole elukutseliste armee üldse võimalik, sest meil lihtsalt ei ole neid inimesi. Kui me isegi võib-olla suudaksime palka väga oluliselt tõsta, suudaksime natuke suurendada seda inimeste hulka, elukutseliste hulka. Meiesugusel väikeriigil on kõikide meessoost kodanike ja vabatahtlikult ka naiste osalus riigikaitses ainuvõimalik, et seda riiki oleks võimalik reaalselt kaitsta. Kõik ülejäänud on asendustegevus ja seda olen ma rääkinud ka oma Läti kolleegidele.