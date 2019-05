Ja nende rattasõitjatel oleks muhulastele poaer pissikest palvet koa. Omad poereisud tasuks enne ää köia. Neh, kui ikka üks karikond võeruid sisse vaob ja pitka saba võtab, siis toodutavad pärast kõik. Koerad tasuks koa tuas kindi oida. Neh, mõuke koer sie ikka jõvab masu kahe tuhande jalgratta kohe räkuta. Pärast põle jaal üksi ää. Võtab vaese luoma võhmale ja siis mine teist Kuresare tohterdama. Autusõiduga oo nõuke kaup, et võiks arvesta, et sie pire pitkemalt kestab. Neh, sial rataste vahel lengerda oo kole tüiti. Kis oo viisin midad talve valmis tiha, siis nie jalgratturid oidvad omal taskupõhjas ikka eurusid koa, et muhulaste kenad näputüöd omale soeta. Mõtle kui kena, kui soab näituseks otse perenaese kääst taa oma kodu väravamulkus omale tubakikoti üö piale osta. Ja lehvita ja laksuta võib nende ratasõitjatele koa just iga