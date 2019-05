JUHTKIRI: Vajalik amet

Mida enam on inimesel elukogemust, seda enam suhtub ta surma kui paratamatusesse – on loomulik, et kord tuleb see niikuinii. Iseasi, millal. Pigem ikka siis, kui pikk ja õnnelik elu selja taga. Ka kalmistu ei pruugi tunduda enam kõhe koht, vaid rahupaik, kus meenutada kalleid inimesi, kes seal puhkavad. Viia nende mälestuseks lilleõis ja süüdata küünal.