Ameerika ajakiri soovitab: Rabav tehing Venemaaga mõjutsoonide osas

Viimastel kuudel on Ameerika Ühendriikides üha sagedamini kuulda olnud agressiivseid nõudeid, et Venemaa ei tohiks oma nina Venezuela sisekriisi toppida ja et Venemaaga tuleks üldse resoluutsemalt käituda. Ajakiri The National Interest (NI) on mõnevõrra vaoshoitum ja soovitab näiteks jätta Ukraina Venemaa mõjutsooni. Vastutasuks peaks aga Kreml kohe oma sõjaväelased ja nõustajad Venezuelast ja selle naaberriikidest ära viima.

Kommentaariks tuleb öelda, et säärane ettepanek on USA jaoks üpriski uudne. On ju Washington seni korduvalt toonitanud, et mõjutsoonidega kauplemine on ajaloo jäänuk! Demokraatlike väärtusi pooldavatel riikidel polevat see lihtsalt kombeks.