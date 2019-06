PERSOON: Karoliine Kask: 120 protsenti puhast energiat

Koolitatud küll, kuid kunstiterapeudina Karoliine praegu erialast tööd siiski ei tee. "Sain ühel hetkel aru, et minu jaoks on loomine ja maalimine olulisem, aga ma ei välista, et kunagi ka teraapiamaailma suundun," rääkis ta näituse avamisel. Nii tegelebki noor naine praegu oma teoste loomisega igapäevatöö kõrvalt Tallinnas restoranis Ülo, millel kunstiga erilist pistmist ei ole. "Aga see annab elule hoopis teistsuguse maitsenüansi. Kui kunsti loomine viib omas mullis lendlema, siis restoranitöö toob mind tagasi maa peale. Selline kombinatsioon on loonud omamoodi tasakaalu," nendib ta.