JUHTKIRI: Raske otsus

Loomulikult võiks abortide arv olla väiksem. Kui aga võrrelda paarikümne aasta tagust statistikat viimaste aastate omaga, võib – küll meelevaldselt – järeldada, et toona suhtusid naised raseduse katkestamisse ehk kergekäelisemalt kui praegu. Mis sellest, et ka siis ei elatud ju infosulus, samuti polnud rasestumisvastased vahendid defitsiit.

Paljuski tänu infoajastule ja meedikutest eeskõnelejate aktiivsusele on inimeste teadlikkus nii raseduse kui ka selle katkestamise mõjude ja tagajärgede koha pealt kasvanud. Ilmselt on üha vähem neid õrnema soo esindajaid, kes peavad aborti pelgalt rasestumisvastaseks vahendiks. Kes teeb valiku abordi kasuks, sellele on see raske südamega tehtud otsus. Sageli polegi see enda otsus – kui kaalul on elu ja tervis.