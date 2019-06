MAAILM: Rooma paavst muutis meieisapalve teksti

Nüüd tuleb meieisapalves sõnade “ära saada meid kiusatusse” asemel paluda “ära jäta meid kiusatuse meelevalda”. Rooma paavsti arvates peaks see väike muudatus kummutama eksliku ettekujutuse, et jumal just nagu sihilikult tõukaks inimesi kiusatusse ehk pattu tegema.

Prantsuse ajaleht Le Figaro kirjutas, et meieisapalve endine sõnastus pani mitmeid usklike põlvkondi mõtlema, et jumal võib inimestele mingil moel kavalaid lõkse seada, saates neid kiusatusse. “Uus sõnastus ütleb, et jumal ei soovi inimest kiusatustega ahvatleda, kuna jumala soov on, et inimene oleks oma otsustes ja tegudes vaba,” tsiteerib Le Figaro Kagu-Prantsusmaal asuva Grenoble’i piiskoppi monseigneur Guy de Kerimeli.