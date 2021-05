Ometi on haug igati tänuväärt kala, millest saab valmistada palju suupäraseid roogi. Rait Hioväin on tõsiuskne hobikalamees. Oma 33 eluaastast on ta kalavetel veetnud arvestatava osa. Seda enam, et Parilas asuvast vanematekodust on läbi rapiku Mullutu suurlahele murda suhteliselt lihtne ja lühike maa. Iseasi, et kui kenasti näkkama kukub, on pisut rohkem tegemist, et kalasaagiga sama teed koju tagasi tulla. Minemata Rait aga üldjuhul ei jäta.