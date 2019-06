MAAILM: Uued avastused viikingite igapäevaelust

UHKED JA EDEVAD: Selgunud on, et vanad skandinaavlased pidasid ülimalt tähtsaks oma väljanägemist. Edevus olevat aga ohtlikem patt, sest sellest pidavat alguse saama kõik ülejäänud surmapatud. See illustreeriv pilt viikingimehest on võetud History telekanali jaoks valminud seriaalist "Viikingid", mis on eetris olnud juba viis hooaega ja kuues on tulekul.

FOTO: Theferkel.co.uk