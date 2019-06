VALDIS NOPPEL: mees ei saa alati teha asju, mis on lihtsad

Olete Saaremaal tööl esimesi päevi. Millised on muljed, kas on tunne, et olete õiges kohas?

Väga huvitav on...

Teil Saaremaaga varasemaid kokkupuuteid ikka jagub?

Saaremaaga on igal normaalsel eestlasel kokkupuude. Olen pikaajaline Saaremaa toodete tarbija ning näiteks Saaremaa soolavõi on mul aastaid kapis olnud ja siinne juustumaailm on samuti pikalt eelistuste esirinnas.

Ja kes siis niisamagi Saaremaast lugu ei peaks! Kindlasti on ka see üks siiatuleku põhjustest. Kui mul Saaremaaga mingit kokkupuudet ei oleks, siis ma poleks pakkumist vastu võtnud. Mind inspireerib see asukoht, et tööstus just sellises keskkonnas on ja et ta on täiesti teistmoodi, kui teised Eesti piimatööstused. Kui siinset potentsiaalitunnetust ja erilisust ei tajuks, siis oleks raske seda ka enda jaoks atraktiivseks teha.

Olete öelnud, et soovite Saaremaa Piimatööstust veel paremini pildile tuua. Kuidas täpsemalt?

Konkurendid loevad ka, ma ei saa ses mõttes täpseid mõtteid avaldada. Aga tõsi ta on. Seesama teistmoodi keskkond, millest tulenevalt on ka paljud maitsed erinevad. Olgu kasvõi see, et karjatamispiirkondades on taimestiku erinevused, õhupuhtus on erinev ja siinne mereline kliima – kõik need asjad mõjuvad. Aga kõik see võtab aega ja nõuab läbimõeldud strateegiat, kuidas see lõpptarbijani viia, et see oleks tajutav ja stabiilne.

Lihtne oleks teha kolmekuulist sähvatust, et “näete, Saaremaal on selline uhke värk”. See tähendaks lühiajalist rahakulutust ja vaid pisut pikaajalisemat efekti, aga arvan, et Saaremaa on ja ei kao kuhugi. Täpselt samamoodi on selle erilisusega ja piimatööstus, mis ajalooliselt on eelkõige juustu- ja võitööstus, peab oma fundamentaalse poolega jätkama, seda arendama ja need eelised välja tooma. Kuna tänapäeva tarbija tahab lisaks sellele heale emotsioonile ka vaheldust saada, siis peab sellelegi mõtlema. Midagi teha ei ole, see on vana tõde, et Eesti piimatööstus on mingil moel ka ülearendatud – just tootearenduse mõttes – võrreldes keskmise Euroopaga, aga ega meie seda siin vast väga palju muuta saa. Peame lähtuma reaalsest turuseisust.

On siis üldse enam kuskile areneda? Saaremaa Piimatööstuse maine on ju igal pool väga hea.

Seda on ainult rõõm kuulda. Kui maine on väga hea, siis peame köögipoolega tegelema. Ütleme ausalt... tegevust jätkub. Omanikud, kes otsustasid, et nad minuga kokkuleppe sõlmivad, on olukorraga kursis. Usun, et tööstuse nõukoguga suudame prioriteedid kokku leppida, mis järjekorras millal ja mida teha.

Aga kui teie ütlete, et Saaremaa Piimatööstus on superluks, siis ma ütlengi nii, et meie saame sel juhul rahuliku südamega tegeleda köögipoolega. Ja see meeldib mulle kõige rohkem. Tegelda asjadega, mis hakkavad välja paistma pikema aja pärast.