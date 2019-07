Bert Holm: Eramuomanik saab vanapaberit ära anda ka kodust

Vanapaberi (ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed, kaanteta raamatud jmt) kogumiseks on Kuressaares Torni tänava parklas üks avalik konteiner. Lisaks saab neid ära anda Kudjape jäätmejaamas. Aga on ka mugavamaid võimalusi: kortermajadel, kus on viis või rohkem korterit, on kohustus kasutada eraldi vanapaberikonteinerit.