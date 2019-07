MUHU UUDISSED: Koduste juttudega uiest järje piale

Ikka terit neh! Suur pidu Talina linnas oo siis seks korraks jälle läbi. Sina kallis aeg, kuss olli ikka rahvast. Uijee! Sial es ole ju änam nõukest ruumi, et rinki püörda ja kuulda olli, et igavene suur karikond inimesi jähi viel norgus nägudega väravate taha kua. Aga kõik muhulased jõudsid kenaste kojo – elus ja terved! Ja nii erku täis, et viie vuasta pärast ikka tuleb aga jälle minna.