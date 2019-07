Juhtkiri: Ooper ei lahku

Ooperipäevade kohta Saaremaa suves ei ole võimalik üle tähtsustada. Need on aastatega saanud siinse suve osaks. Nii nagu ralli on sügisel. Neid päevi ei oota üksnes saarlased, vaid ka publikust suure osa moodustavad külalised suurelt maalt, kelle jaoks Saaremaale ooperisse tulek on sündmus omaette.