JUHTKIRI: Kes juhib valda?

Ka Mihkel Undrest ütleb, et tegelikult peaks selliste otsustuste jaoks olema selged reeglid. Praegu neid ei ole ja piltlikult öeldes sai raha see, kes kõige kõvemini karjus. Jääb soovida sama tugevat lobisti ka teistesse Saaremaa majandusvaldkondadesse.

Seda lugu tehes suhtles toimetus väga paljude inimestega, ka vallaametnikega. Kõlama jäi küsimus, kas vallavanem on Madis Kallas või Mihkel Undrest. Nimelt on viimase lobitöö tõttu vald ilma jäänud vähemalt ühest spetsialistist, kellega ta läbisaamine ei olnud kiita. Inimesi, keda Undrest lubanud vallandada, on veelgi.