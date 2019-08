Suve hakul nägi Ameerika Ühendriikides trükivalgust populaarteaduslik raamat “Bitten: The Secret History of Lyme Disease and biological Weapons” (“Hammustatud: Lyme’i tõve ja bioloogiarelva salajane ajalugu”). Selle autor Kris Newby on veendunud, et Lyme’i tõbi ehk borrelioos, mida kaasajal levitavad puugid, tekkis USA sõjaväelaste poolt 1970. aastatel läbiviidud eksperimentide tulemusena. Haiguse levikule aitasid aga kaasa ka sõjaväe palgal olnud bioloogide eksimused.