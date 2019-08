MAAILM: Boris Johnson elab Downing Streetil koos vallalise naisega

LUUBI ALL: Ootamatult Ühendkuningriigi esimeseks leediks saanud veidi üle kolmekümnene Carrie Symonds on Briti kõmulehtede kõrgendatud tähelepanu all. Pilt on tehtud täpselt kuu aega tagasi peaministri residentsi ees, kus Boris Johnson pidas oma esimese kõne valitsusjuhina.

FOTO: independent.co.uk