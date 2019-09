JUHTKIRI: Uut poodi oodates

Maal ei muutu inimeste elukeskkond siiski nii kiiresti kui linnas. Ning suuremad asuladki võivad välja näha üsna samasugused kui aastaid ja aastakümneid tagasi. Kuni keegi leiab, et aeg muutusteks on küps. Sest nõukaaegsed ehitised, mille üle toona oli põhjust uhkust tunda, näivad ühel hetkel nii ajast ja arust, et vajadus selles osas midagi ette võtta tundub lausa möödapääsmatu. Selge see – olid ju aastakümneid tagasi hoopis teised standardid ja ootused kui tänapäeval.