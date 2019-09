SELFITAMAS: Pilt on tehtud umbes nädal tagasi, kui ülisalajase sõjaväebaasi piiride lähistele saabus hulgaliselt uudishimulikke. Nad tulid kohale Facebookis ilmunud naljapärast tehtud üleskutse peale korraldada baasile tormijooks, et oma silmaga tulnukaid näha. Võimude arvates oli see väga riskantne ja ohtlik ettevõtmine.

FOTO: usatoday.com