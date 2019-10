Ilmar Raag: üle mere tulek sundis suuremale väljakutsele

Samas jälle sinu elu ja tee valik on olnud nii spetsiifiline, et oma erialal poleks sa Saaremaal rakendust leidnud. Ma usun aga, et tunned end hästi ka lemmiklinnas Pariisis, et sinu jaoks pole kõige tähtsam koht, kus on su asjad.

Sisemus jääb mul samaks ja selles suhtes olen küll öelnud, et elan seal, kus parajasti töötan. Ehk koht ei määra, mis tööd ma teen, vaid töö määrab koha, kus elan.

Teistpidi jälle Saaremaa juurde tagasi tulles olen mõelnud, et filmi tegemine tähendab, et 80 protsenti filmi tegemise ajast istud kuskil laua taga ja see laud võib tänapäeva mõttes olla ükskõik kus. Miks mitte Saaremaal? Aga siis saan aru, et Saaremaale laua taha tulek tähendaks ka kodu rajamist ja see pole enam lihtne.

Samas on aeg nii palju edasi läinud, et koht ei olegi enam nii määrav ja kõikvõimalikud tehnoloogilised imed võimaldavad ükskõik kus kohas internetti saada ja kohal olla. Aga sa pole mõelnud, et see koht võiks olla Saaremaa?

Absoluutselt olen. Tahula külas on minu ema talu, aga asjatundjad on selle maja ümber ringi teinud ja öelnud, et tervikuna seda restaureerida ei õnnestuks. Olen aru saanud, et filmitegemisega veel nii hästi ei teeni, et lasta kellelgi teisel maja projekt teha. Seda enam, et talukoht kuulub meie perele, see on sama palju minu kahe õe ja nende järeltulijate oma.

Samas oleme eluga edasi minnes muutunud mugavaks ja autentsed talukompleksi ei olegi mõeldav enam tekitada.

Suvalised pätid üle mere ei tulnud ja selle võrra oli Saaremaal parem elada.”

Kui sinna tallu lähen, meenuvad mulle kõik need lood, mis juhtusid 50 aastat tagasi, ja kuulen ema käest lugusid, mis juhtusid 100 aastat tagasi, ja saan aru, et seal on midagi rohkemat. Mul on ka üks filmistsenaarium, mis pole filmiks saanud. Sisuks – kui inimesed teevad tööd talus või külas, panevad nad sesse maasse oma energiat. Ilus oleks mõelda, et see säilib ja seal on ka rohkemat ja müstilisemat kui ainult maast võrsuv vili. Sama on selle maakohaga. Justnagu tunnetaksin neid inimesi, kes on seal elanud.

51 aastat tagasi sündisid Kingissepa linnas ja käisid Kingissepa algkoolis.