MAAILM: Kas Venemaal algab kaos, kui Putin lahkub?

Tellijale

Üks ja tõenäoliselt ka kõige kindlam moodus ametiaja pikendamiseks on loomulikult õiguslik – tuleb muuta praegu kehtivat põhiseadust. Kuid on ka muid võimalusi ja Venemaa praegune liider on neist teadlik, kirjutab Kruse. Tema sõnul ei saa aga võimu rahumeelne üleandmine Venemaal olema just ülesanne kergete killast.