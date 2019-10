USKUDA VÕI MITTE? Väidetavalt on maailma vanim inimene India elanik Swami Sivananda, kel meeldib näidata oma passi, kus sünniaastaks märgitud 1896. Selle tõepäras on aga paljud kahelnud, sest India ametivõimud väljastasid passi mitte just eriti usaldusväärsete vanade dokumentide alusel.

FOTO: Indy100.com