Trump plaanib Valge Maja töötajaid kontrollida valedetektoriga

USA prestiižse ajakirja Politico andmetel pole välistatud, et kasutusele võetakse isegi valedetektorid.

Ajakiri edastab, et USA liider hakkas valedetektori kasutamisele mõtlema kohe pärast ametisse astumist 2017. aasta jaanuaris.

Seni on aga abilistel õnnestunud presidenti veenda, et selline meetod pole just eriti tulemuslik.

Samas on mõned Valge Maja töötajad vabatahtlikult valedetektori testi juba läbinud. Nii soovisid need inimesed demonstreerida presidendile oma lojaalsust.

Väljaande andmetel on Ameerika president informatsiooni lekitajaid spioonideks nimetanud ja on palju mõelnud sellele, kuidas sääraseid inimesi karistada.

Varem on Trump korduvalt kurtnud, et juba tema esimesest päevast Valges Majas on valelik ajakirjandus teda pidevalt rünnanud ja tema peale suisa nõiajahi korraldanud.

Nii näiteks on Valge Maja praegune peremees korduvalt väitnud, et Ameerika üks tähtsamaid ajalehti The New York Times ja sellega seotud väljaanded levitavad teadlikult “võltsuudiseid” (fake news). 2017. aasta veebruaris nimetas president ajakirjanikke aga koguni rahvavaenlasteks.