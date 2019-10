Enn Kreem: saarlased ajavad oma asju ja räägivad sama keelt

See õudne normide aeg. Sellist asja on tänapäeval raske seletada, et raha polnud. Ema tegi kukleid ja käis Kärla surnuaia taga ohvitseridele müümas. Esimesed poekingad või -saapad sain siis, kui läksin kaheksandasse klassi. Muidu sai ise tehtud. Ema kudus riided ise. Praegusele inimesele on seda raske selgeks teha.

Kas kuueaastane poiss tõesti mäletab seda keerulist aega?

Kuueaastane kujutab ehk palju ka ette, aga ikkagi mingi mälestus on. Vene vägede tulek ja sakslaste minek on kuidagimoodi nagu sees. Küüditamist mäletan ma päris selgelt. Siiamaani on meeles, kuidas metsa vahel auto põrin käib ja sa ei tea, kas see jääb sinu aia taga seisma või läheb naabri juurde. Auto oli ju sel ajal haruldane asi. Täiskasvanute juttude peale oli ka lapsel see hirm sees ja juuksed püsti.

Kus sa koolis käisid?

Olen Saaremaal käinud neljas algkoolis. Kohutavalt haritud mees. Lõpetasin Randvere algkoolis seitse klassi. Pärast seda sain endale kingad ning läksin praegusesse Saaremaa ühisgümnaasiumisse.

Huvi astronoomia ja füüsika vastu tekkis koolis?

See oli võib-olla isegi sellest, et isa näitas mulle õues tähti. See hakkas aina enam ja enam tõmbama ning siis ma ei kujutanud enam muud ette, kui taeva vahtimist.

Keskkoolis olles ehitasin ise papist, kahest prilliklaasist ja luubist teleskoobi, millega hakkasin tegema vaatlusi ja need läksid juba selliseks, et hakati huvi tundma eesti noorte teadlaste grupis. Nad kutsusid mind Tallinna ja ma tegin ettekande oma vaatlustest. Siis oli loomulik, et ma ainult astronoomiat lähengi õppima.

Kas sellega olid ka ära määranud, et enam Saaremaale tõenäoliselt tagasi ei pöördu?

Saarlastega on kaks häda. Ühed lähevad majanduslikel põhjustel ära ja teised elukutse pärast. Kui tahad õppida trammijuhiks, pead paratamatult ära kolima.

On sul kahju ka, et minema pidid?

Harjumatu oli see, et Saaremaale tagasi minna tuli lubadega. Kui tahtsid ülikoolist koju minna, pidid ema käest saama küllakutse, mille vormistasid Tartu miilitsas ära. Saaremaal oli see häda, et mererannad olid üles küntud, saapajälgi sinna teha ei tohtinud. Ma ei pannud seda tähele ja seepärast oli pahandus piirivalvega. Saaremaa oli väga suletud ruum.

Kas vanemad ütlesid, et mine ja ela oma elu, või ootasid sinult abi kodutalu pidamisel?

Sel ajal, kui minu vanemad elasid ja ma ülikoolis käisin, olin ma nende ülalpeetav. Kui ma hakkasin ise teenima, ei olnud enam kahjuks vanemaid.

Saaremaaga kontakti pole sa kunagi kaotanud. Möldri külas on sul teine kodu ju peaaegu pool sajandit.