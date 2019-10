MUHU UUDISSED: Katsuks ikka arupärast!

Ühest küljest kirutse seda irmpsad pakendamist ja puhtuse oidmist ja neid eurunõudeid ja kiidetse, kus ikka enavanasti ollid inimesed terved! Teesest küljest soiutse nende surte kliimaaktivistide kohe, kis nüid valju jaalt tõstvad, et nende oomne päe oo juba masu nahka kiertud. Ma mõtle ete mõlemate kohja pialt, et võtku tüki muad langsamini. Tohmiks põle taris minna.

Neh, aga et mis meitel sii kahe väena vahel sünnib, et oleks kua ikka arupärast. Et mitte sedaviisi põleks, et sui oo paljast üks larp teese otsas ja sügisest oo vaikus. Kis tahab, sie levab omale tegemist küll ja viel.