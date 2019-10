Kus elavad maailma kõige abivalmimad inimesed?

HELDEMAST HELDEIMAD: Värske teaduslik uurimus näitab, et maailma kõige abivalmimad inimesed elavad Ameerika Ühendriikides. Pildil olevad ameeriklased registreerivad end vabatahtlikeks, et anda oma panus järjekordsel heategevusüritusel.

Tänapäeval on kombeks kokku panna väga veidraid pingeridu ja edetabeleid. Sel nädalal näiteks kirjutasid maailma ajalehed, et nüüd on riigid ritta pandud isegi säärase tunnusjoone alusel, kuivõrd helded ja abivalmid on nende elanikud.