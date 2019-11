Vikil seatakse suvetükiks August Mälgu küladraama

Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi ütles, et seekordse suvelavastuse valikul ei peetud otseselt silmas asjaolu, et järgmisel aastal on August Mälgu 120. sünniaastapäev. "Mälku oleme tahtnud teha juba ammu, seda enam, et tema teoseid on Eestis üldse häbematult vähe lavale toodud. Aga teda on ka raske teatritükiks teha," tõdes ta.