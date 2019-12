JUHTKIRI: Teistmoodi talgupäev

Võib ehk tunduda, et igasugu heategevuskampaaniaid kellegi või millegi jaoks raha kogumiseks on juba niigi küll. Samas näitasid annetamistalgud, et sel "maastikul" ruumi veel jätkub. Ja ehk võiks sellistest teistmoodi talgutest saada koguni traditsioon.

Selge on ka see – kui on abi tarvis, tuleb sellest märku anda. Sest kes see muidu ikka appi tulla oskaks.