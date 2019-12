Saaremaa päästepiirkonna juht: iseenda ja kodu ohutuse eest peab seisma iga päev

Eelmise nädala neljapäeva õhtul korraldasid meie maakonna vallad vabatahtlikele turvalisuse pakkujatele tänuürituse. Kohal olid abipolitseinikud, vabatahtlikud merepäästjad ja vabatahtlikud päästjad. Tänuõhtule oodati kõiki maakonna vabatahtlikke, kuid paraku ei saanud kõik kutsutud tulla. Ka Salme vabatahtlikud päästjad jäid peole tulemata. Tagantjärele tark olles: läks tegelikult õnneks, et nad tulemata jäid.

Samal õhtul puhkes tulekahju Läätsa külas ja Salme vabatahtlikud päästjad käisid seal väljakutsel. Etteruttavalt võib öelda, et tänu Salme meeste tublile tööle jäi õnnetusse sattunud kortermaja katus alles, söestusid vaid räästalauad. Päästa oleks soovitud palju rohkem, kuid alati ei ole kõik imed päästjatele jõukohased. Hukkus ju põlevas korteris selle omanik.

Kahjuks on see käesoleval aastal juba kolmas tulesurm meie maakonnas.

Turvalisus pole tähtis?

Ohutust puudutavad mõtted ja küsimused tulevad meie inimestele pähe paraku harva ning levib uskumus, et ega minuga need õnnetused ju ei juhtu. Paraku aga juhtub. Ja juhtub väga traagiliselt, nagu näitab eilne tuleõnnetus Tartu lähedal Ihastes, kus hukkus kogu viieliikmeline perekond – vanemad ja kolm last.

Kuigi päästeameti töö on tulekahjusid kustutada, pingutame väga selle nimel, et neid tulekahjusid ei juhtuks, ja kui tõesti peaks juhtuma, siis ei satuks ohtu inimesed.

Tulekahjude kustutamisest kordi rohkem teevad päästjad ennetustööd, sealhulgas sadu, tuhandeid kodunõustamisi. Kurb statistika näitab aga, et isegi vahetust kontaktist inimestega nende endi kodus jääb väheks. Peamiselt küll seetõttu, et iseenda turvalisust ei peeta oluliseks.

Eelmisel nädalal, kui meie töötajad kodunõustamisi korraldasid, selgus, et ligi pooled suitsuandurid olid kas laest alla võetud või oli andur küll laes, aga ei töötanud.

Küsimusele, millal see alla võeti, oli ikka üks- ja seesama vastus: eile sai patarei tühjaks… Mis seal ikka, ega seda asenduspatareid ju kodus käepärast alati ole ja ega selle vajadus tule ka iga päev meelde. Mure on aga selles, et nii jääb suitsuandur vahel isegi kuudeks kapinurgale või sahtlisse. Ja seal vedeledes ei saa see ju inimest kuidagi aidata!

Ohutusega kodus ja ka väljaspool kodu tuleks tegeleda kogu aeg. Mingil põhjusel on aga need teemad kahjuks võõrad. Päästeamet soovib olukorda parandada, aga tõhusama tulemuse jaoks oleks vaja kõigi kaasabi. Meil on mõned pakkumised, kuidas igaüks ise praegust olukorda parandada saab.

• Vaata oma kodu kriitilise pilguga üle, külasta internetilehte kodutuleohutuks.ee.

• Testi suitsuanduri tööd kontrollnuppu all hoides ja tee suitsuandurile hooldus, tolmuimejaga imedes kõigist suitsuanduri piludest.

• Külastades lähedasi ja tuttavaid, selgita, kas neis kodudes on suitsuandur olemas ning kas ka töökorras. Pole häbiasi ka seal peres suitsuandurit testida.