Saaremaa kunstiklubi otsib püsivat kodu

Viimaseid nädalaid on klubi kasutuses poepind Ferrumi kaubamaja teisel korrusel. Aga see on samasugune ajutine asi nagu kõik varasemadki. "Päris oma ruumi pole meil kunagi olnud. Sellist, kuhu võiksime oma asjad jätta, koos käia, koolitusi teha. See küsimus kerkib ikka ja jälle," sõnas klubi president Aare Martinson. Ta lisas, et klubi liikmeskond kasvab ja inimeste tahtmised suurenevad, mistõttu on oma kodu leidmine muutunud kaunis pakiliseks.