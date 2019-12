Indrek Saar: poliitikas võiks rohkem head nalja kasutada

Tellijale

Poliitikuks olemist ma ei pea ametiks, vaid missiooniks, mis peaks reeglina olema ajutine. Sel hetkel, kui mind valiti riigikokku või kui otsustasin, et võtan 2007. aastal seda riigikokku saamist tõsiselt, olen endale öelnud, et see on mu ajutine missioon ja ma teen seda nii kaua, kuni tunnen, et suudan midagi ühiskonnale anda. Ameti poolest olen näitleja. Praktikas kujunes küll, et õppisin näitlejaks, aga suurema osa ajast olin teatrijuht. Näitlejana pole ma ju kunagi leiba teeninud.