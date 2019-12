MUHU UUDISSED: Oogid jõulud ümber suan

Ilja aa iest ma juhtusi kuskilt lugema, et rahvas ep kippude änam väga enne jõulusid lainu võtma mitte. Äkist oo lihtsalt inimesed nii targaks suan, et jõulud põle ju iseenesest nõuke aeg, kus kohe kindlaste piab suri irmkallid kingipakkisid üheteesele tegema. Ja neh, nõuksi mõttetuid pissiksi vidinaid, misega põle ültsegid mitte midagid tiha, nõuksi põle ete üldse taris. Ennemini võiks ju sõukse raha õigetõeste ää kinkida, sõnna, kus seda tuliselt taris oo. Mool olli kohe kangest ea miel televiisuri sihest vuadata, et sellele Kaunissaarte perele kua raha korjatse. Sured munuksed inimesed ja paljast üks pauk teese otsas.

Aga meite vallavalitsus ja volikogu! Neh, muhulased oo ikka ju isekieru oln ja juba kahed jõulud tagasi tulli nõuke mõte, et ega vallamaja tüötajad ja allasutuste juhid ja volikogu liikmed ep piaks küll sedaviisi tohmima ja üheteesele nõuksi kingipakkisid tegema, mise sisu kohe ää süiasse, minema vissatse või pannasse järgmisi jõulusid uotama. Et annetaks param kuskile. Kahe vuasta iest sai näituseks sedaviisi Muhu perearstikeskusele unnika raha kokku, et nie suaksid omale sure kange verevõtmise aparaadi soeta. Ja selle jõulu Muhu asjakarbid pannid igaüks oma pisku ja ansid selle Suaremua vähiühingule. Nõnna et vuadake ja aidake ennemini neid, kellede jõulud põle just nii vägevad kut mõnel teesel.