Prantsuse võimud ostavad köögist leitud pildi 24 miljoni euro eest

Prantsusmaa kultuuriministeerium teatas, et rahvuslike kultuuriväärtuste komitee soovitusel on Cimabue äsja leitud maali riigist väljaviimine ajutiselt keelatud. Keeld kehtib 30 kuud. Selle aja jooksul peab ministeerium leidma 24 miljonit eurot, et kunstiteos uuelt omanikult välja osta. Kultuuriministeeriumi ametnike arvates on selle õige koht Louvre’i muuseumis Cimabue teiste teoste kõrval.

Kunstiekspertide sõnul on “Kristuse pilkamine” protorenessansi ajastu šedööver. Selle autor on pseudonüümi Cimabue all tegutsenud kunstnik, keda peetakse tolle aja üheks tähtsamaks meistriks. Kõnealune maal valmis oletatavasti 1280. aastatel.

Cimabue teos leiti Põhja-Prantsusmaalt Compiègne’ist ühe vanaproua majast. Väärtuslik kunstiaare oli aastakümneid rippunud tema köögis pliidi kohal. Oktoobris toimunud oksjonil müüdi see 24 miljoni euro eest.

Mõõtmetelt on “Kristuse pilkamine” (pr k La Dérision du Christ või Le Christ moqué) väike – kõigest 20,3x 28,5 cm. Pildi leidis oksjonimaja töötaja Philomène Wolf, kes tuli Pariisist Compiègne’i majas inventuuri tegema.

Maja perenaine oli üle 90-aastane naine, kes kolis vanadekodusse. Seejärel pandi tema maja müüki. Enne tuli aga kõik seal leiduvad esemed üles kirjutada. Seda Philomène Wolf tegema tuligi.

Pliidis köögi kohal märkas ta üht maali. Maja perenaine ise arvas, et see on Vene ikoon, mis aja jooksul tuhmunud.

“Inventuuri tegemiseks ja otsuste langetamiseks oli mul aega vaid üks nädal. Selle aja jooksul pidin kõik esemed üle vaatama ja vajadusel need majast ära viima,” rääkis Wolf Prantsuse ajakirjandusele. “Pidin oma töögraafikus vaba aja leidma. Muidu oleks kõik lihtsalt prügimäele saadetud.”

Peagi tegid aga Pariisi kunstieksperdid kindlaks, et maal on ehtne, ja nii sattuski teos oksjonile. Ostja nime ei avalikustata, kuid ajakirjanduse andmetel ostsid pildi kaks USA-s elavat Itaalia renessanssi koguvat kollektsionääri.

Cimabue oli esimene itaalia kunstnik, kes kaldus oma loomingus traditsioonilisest bütsantsi stiilist realismi. Pole imestada, et pildi omanikud pidasid seda ikooniks – nagu ikoonimaalijad, nii kasutas ka Cimabue maalimisel kullatud puitplaate. Arvatakse, et Cimabue oli kuulsa Giotto di Bondone (1266–1337) õpetaja. Ka seda meest peetakse protorenessansi üheks rajajaks. “Kristuse pilkamine” on üks osa suuremast kunstiteosest, mis kirjeldab Jeesus Kristuse kannatusi.