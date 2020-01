Tänavune aasta on pühendatud rahvajuttudele

Mis on need lood, need filmid, need raamatud, need laulud, mis meid seovad, mida kõik eestlased üle ilma teavad, milles erinevad põlvkonnad ühise jututeema leiavad, ühtehoidmist tajuvad, üksteist poolelt sõnalt mõistavad? Rahvakultuuri keskuse suulise pärandi peaspetsialist Piret Päär leiab, et need võiksid olla eesti rahvajutud.