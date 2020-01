KAS KA TULEVIKUS? Aprillis 94. sünnipäeva tähistav kuninganna Elizabeth II on tõotanud, et prints Harry ja tema perekond jäävad igavesti kuningliku pere armastatud liikmeteks. Pole aga välistatud, et tulevikus võib Harryt hoopiski tabada ühe tema eelkäija Edward VIII saatus, kellega kuninglik perekond pärast Edwardi troonist loobumist 1936. aastal enam suhelda ei soovinud.

FOTO: Headtopics.com