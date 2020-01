Tellijale

Tesla haaras Volkswageni koha

Tesla on Euroopa konkurentidest möödunud ja on nüüd Lääne-Euroopa elektrisõidukite turuliider, vahendab Prantsuse päevaleht Les Echos. 2019. aastal müüs USA autotootja Euroopas 109 500 elektriautot, mis on rohkem kui tema suurimad Euroopa konkurendid Volkswagen (51 000) ja Renault (45 700) kokku. Tesla edu põhineb suures osas Model 3 müügil, mis osutus Põhja-Euroopas väga populaarseks. Ettevõte möödus sel nädalal Volkswagenist, tõustes maailma teiseks väärtuslikumaks autotootjaks Toyota järel.